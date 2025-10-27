Собянин: ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Фото: [Минобороны США]
Два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО при подлете к Москве. Об этом 27 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву», – написал он.
Сергей Собянин ранее информировал, что в ночь на понедельник, 27 октября, российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 35 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которые направлялись к Москве.