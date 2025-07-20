Собянин: ПВО сбила еще один летевший на Москву БПЛА

Министерство обороны успешно отразило атаку ещё одного беспилотного летательного аппарата, направленного в сторону Москвы, как сообщил Сергей Собянин, мэр города.

Перед этим в воскресенье, 20 июля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной ликвидации трёх беспилотных летательных аппаратов противника, которые направлялись в сторону города.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем Телеграм-канале.

Ранее москвич весь в крови выложил кадры атаки дрона ВСУ на его квартиру в Зеленограде.