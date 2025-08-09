Собянин рассказал о двух сбитых за утро 9 августа беспилотниках на подступах к Москве

Российская противовоздушная оборона нейтрализовала два вражеских беспилотника, которые пытались нанести удары по Москве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Сообщения о сбитых беспилотниках в микроблоге градоначальника появились менее чем за час. О первом он отчитался в 09.25, а втором оповестил уже в 10.01.

«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — указал мэр Москвы.

По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ нанес удар по грузовику с животными в Брянской области. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль, который перевозил сельскохозяйственных животных. Машина была повреждена, часть животных погибла. Водитель при этом не пострадал.