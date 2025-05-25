Собянин сообщил о еще сбитых четырех беспилотниках, летевших на Москву

В ходе операции \ПВО были уничтожены еще три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. На месте крушения работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в социальных сетях.

Через некоторое время Сергей Собянин сообщил, что еще один украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен на подлете к Москве.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали атаку двух беспилотных летательных аппаратов противника, направлявшихся в сторону столицы.