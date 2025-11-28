Собянин сообщил о нейтрализации беспилотника над столицей

В российской столице нейтрализован беспилотник. Попытка атаковать город была пресечена силами ПВО. Информацию об инциденте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил утром 28 ноября в своем телеграм-канале.

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали беспилотный аппарат, обнаруженный в небе над Москвой. Стоит отметить, что происшествие произошло около 04:25. На месте падения обломков дрона ведут работу спасательные службы.

UPD 04:40 Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к столице.

