Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков подверг критике заявления официальных представителей Эстонии, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. По оценке сенатора, высказывания эстонской стороны становятся предметом насмешек в европейских СМИ и политических кругах (материал есть у « Газеты.Ru »).

Пушков привел в пример недавнее заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, которая выразила готовность рассмотреть возможность направления эстонских военных на Украину после завершения боевых действий. Сенатор охарактеризовал подобные заявления как избыточные, отметив, что республика уже направила своего бывшего премьер-министра в Брюссель.

По мнению Пушкова, демонстрация «непобедимости» эстонской армии лишь усилит насмешки в адрес прибалтийской республики.

