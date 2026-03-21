Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА ночью 21 марта

Системы противовоздушной обороны за утро 21 марта отразили серию атак беспилотников на подлете к Москве. По данным Сергея Собянина, с полуночи до 06:30 было уничтожено в общей сложности 27 БПЛА.

Как уточнил мэр города в своем Telegram-канале, очередная группа из пяти беспилотников была сбита средствами ПВО Минобороны России в 06:19. Атаки отражались поэтапно в течение ночи и раннего утра.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших нет. Также нет информации о разрушениях.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что вечером 20 марта российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.