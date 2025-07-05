Собянин сообщил об сбитом под Москвой вражеском БПЛА
Собянин: ПВО сбила летевший к Москве БПЛА
Фото: [unsplash.com]
Беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен силами противовоздушной обороны Министерства обороны, о чем сообщил Сергей Собянин.
В своём профиле в социальных сетях он не предоставил информацию о том, в каком именно месте в Московской области был сбит беспилотный летательный аппарат.
На месте крушения работают специалисты экстренных служб, — сообщил мэр Москвы. Данных о пострадавших и повреждениях на земле нет.