Собянин сообщил об сбитом под Москвой вражеском БПЛА

Беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен силами противовоздушной обороны Министерства обороны, о чем сообщил Сергей Собянин.

В своём профиле в социальных сетях он не предоставил информацию о том, в каком именно месте в Московской области был сбит беспилотный летательный аппарат.

На месте крушения работают специалисты экстренных служб, — сообщил мэр Москвы. Данных о пострадавших и повреждениях на земле нет.