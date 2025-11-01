Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА, летевших атаковать Москву
Собянин: число сбитых дронов ВСУ на подлете к Москве увеличилось до трех
Фото: [istockphoto.com]
В ночь на 1 ноября системы противовоздушной обороны нейтрализовали украинский беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Спустя минут 20 в телеграм-канале Собянина появилось сообщение об ликвидации в небе еще одного вражеского беспилотника.
«Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву», – указано в телеграм-канале Собянина.
Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты. Информации об разрушениях на земле и пострадавших не приводится.
Таким образом, с учетом того, что Собянин ранее сообщил о сбитии одного вражеского БПЛА в Подмосковье, получается, что за неполную ночь 1 ноября число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до трех.