Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА, летевших атаковать Москву

В ночь на 1 ноября системы противовоздушной обороны нейтрализовали украинский беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Спустя минут 20 в телеграм-канале Собянина появилось сообщение об ликвидации в небе еще одного вражеского беспилотника.

«Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву», – указано в телеграм-канале Собянина.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты. Информации об разрушениях на земле и пострадавших не приводится.

Таким образом, с учетом того, что Собянин ранее сообщил о сбитии одного вражеского БПЛА в Подмосковье, получается, что за неполную ночь 1 ноября число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до трех.