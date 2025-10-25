Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении пары БПЛА силами ПВО Минобороны, сообщение об этом было опубликовано 25 октября в 3:54 по московскому времени в его официальном телеграм-канале.

«Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.», — сообщил Собянин.

На данный момент известно о пяти вражеских беспилотниках, которые были сбиты в ночь на 25 октября при подлете к Москве.

Ранее сообщалось, что силами ПВО был сбит второй беспилотник, летевший на Москву.