Собянин: упавшие обломки сбитого у Зеленограда дрона не нанесли урона

В ночь с субботы на воскресенье, 20 июля, система противовоздушной обороны успешно отразила очередную атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В городе Зеленоград был сбит беспилотный летательный аппарат. На месте падения обломков работают экстренные службы. Пострадавших нет, сообщил в своем аккаунте в соцсетях Собянин.

Системы противовоздушной обороны, находящиеся в ведении Министерства обороны, успешно противостояли атаке 13 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, добавил он.

В аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово введены временные ограничения, о чем информирует Росавиация.