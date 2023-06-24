Собянин: в Москве введены дополнительные меры безопасности

В столице решили обеспечить усиленный контроль на дорогах, а также ввести другие мероприятия для обеспечения спокойствия в городе.

Московский градоначальник заявил, что на территории Москвы решено провести ряд антитеррористических мероприятий. Все они направлены на обеспечение безопасности. Помимо введения дополнительного контроля на дорогах, могут быть ограничены некоторые массовые мероприятия.

«Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», - попросил Сергей Собянин москвичей в своем микроблоге.

Ранее Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело за призывы к вооруженному мятежу со стороны руководства частной военной компании «Вагнер». Всех вагнеровцев призвали не выполнять приказы Евгения Пригожина, а также постараться задержать его.