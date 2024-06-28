Собственница здания во Фрязино, где произошел пожар с жертвами, задержана в Подмосковье

В регионе была задержана собственница здания во Фрязино, где ранее произошел крупный пожар с шестью жертвами. Об этом говорится в сообщении ГСУ СКР по области.

Как выяснилось в ходе расследования, с 2014 года собственником здания является жительница Калуги. Женщина вступила в наследство после смерти мужа. В 2019 году умерший был признан банкротом, после чего была запущена процедура реализации его имущества.

С 2021 года здание находилось в ведении компании ООО «Исприн», которой управляли близкие знакомые собственницы. В результате женщина, несмотря на то, что имущество было выставлено на конкурс, сдавала помещения в аренду и получала за это прибыль.

По словам арендаторов, в здании никогда не проверялось соблюдение правил противопожарной безопасности. При этом проблемы были — в том числе с электропроводкой. Согласно предварительной версии, именно неисправность проводки привела к возгоранию.

В ходе допроса подозреваемая написала явку с повинной и во всем созналась.