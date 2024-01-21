Sohu: российские танки имеют явное преимущество над немецкими Leopard-2

Отечественные танки Т-80БВМ доказали свое превосходство над немецкими Leopard-2 в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Sohu .

Отмечается, что большое значение в этом имеет наличие мощного газотурбинного двигателя, обеспечивающего хорошую проходимость.

Добавляется, что Leopard-2 же невозможно адаптировать к тяжелым военным условиям.

Подчеркивается, что значительную роль играет и огневая мощь российского танка, и специальная система связи, быстро воспринимающая и передающая сигналы.