Украинский штурмовик по имени Степан рассказал французской газете Figaro, как Россия разрушила планы украинского командования в первый же день «контрнаступа».

По его словам, ВСУ должны были нанести главный удар 6 июня на Херсонском направлении, переправившись через Днепр. Однако российские войска, как оказалось, знали о планах украинского командования и перебросили часть резервов на опасный участок.

Дата начала операции была выбрана не случайно. Она была приурочена к так называемому «Дню Д», высадке союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Таким образом Владимир Зеленский хотел показать свою близость к Западу.

Символичный замысел провалился. Украинским войскам не удалось перекрыть сухопутный коридор в Крым, а в дальнейшем они за пять месяцев боев существенно не продвинулись ни на одном направлении.