Сольет фото в Сеть: чем опасны бюджетные роботы-пылесосы

Умная техника в некоторых случаях уязвима для взломщиков, особенно если ее производят малоизвестные фирмы, которые еще не освоили системы безопасности и хранения персональных данных. Об этом рассказал техноблогер Павел Трухачев .

По его словам, через некоторые продвинутые девайсы за нами сегодня могут не только подслушивать, как это бывает с умными колонками и телевизорами с голосовым управлением, но и подсматривать. Разумеется, осуществить это можно через устройства, где есть камеры.

«Из-за этого большинство производителей не устанавливают камеры на свою технику, а стараются заменить их лидарами и инфракрасными датчиками. Например, бюджетные модели роботов-пылесосов производятся с камерами для прокладки зоны уборки, а более дорогие — с лазерным лидаром, или по-другому дальнометром», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но и другие бытовые приборы, безопасные на первый взгляд, могут таить в себе угрозу.

«Настольные лампы с управлением жестами могут передавать силуэты. Ну и, разумеется, если умная камера использует облачное хранилище, то есть вероятность, что при взломе сервера производителя вся информация может попасть на просторы интернета. Так случилось с одной компанией из США, когда робот-пылесос смог слить личные фото пользователя в интернет», — рассказал Трухачев.

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