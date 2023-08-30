Подмосковные спасатели освободили пожилую женщину, запертую на балконе

Работники 259-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли пенсионерке, которая оказалась запертой на балконе своей квартиры в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне. О случившемся в Систему-112 сообщили прохожие, которые заметили, как пожилая женщина просила о помощи, рассказал старший смены Сергей Темнюк.

Выяснилось, что пенсионерка решила помыть окна на балконе, однако двери неожиданно захлопнулись. Никого из родственников в этот момент дома не было, а телефон пенсионерки остался внутри квартиры.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место. В квартиру они поднялись с помощью лестницы — женщина живет на втором этаже. Затем спасатели вскрыли дверь и обеспечили пенсионерке доступ в жилье.

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