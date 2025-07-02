Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» получил три года колонии

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге вынес приговор одному из основателей музыкального коллектива «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину. Как сообщил ТАСС, музыкант получил три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Бурдин был признан виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью, совершенном с использованием оружия или предметов, применявшихся в качестве оружия, что квалифицируется по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. До этого местные средства массовой информации сообщали о том, что причиной возбуждения уголовного дела против Бурдина стала драка, в которой он принимал участие.

Группа «Смысловые галлюцинации» является известным рок-коллективом из Екатеринбурга. Эти представители свердловской рок-сцены приобрели широкую популярность в 90-х годах прошлого века.

Среди их наиболее известных композиций можно выделить «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Розовые очки», «Разум когда-нибудь победит» и другие. Задержание музыканта произошло в ноябре прошлого года в связи с нападением на человека.

По словам потерпевшего Алексея Кривокорытова, он прибыл в квартиру общего с Бурдиным знакомого, где уже находилось много людей, и все распивали водку на равных условиях.

После того как ему нанесли ножевое ранение, были вызваны медицинская и правоохранительная службы. Музыкант полностью признал свою вину, утверждая, что находился в состоянии аффекта и не осознавал происходящего.

Ранее сообщалось, что суд приговорил основателя «Общины Виссариона» к 12 годам за насилие и мошенничество.