Суд приговорил основателя «Общины Виссариона» к 12 годам за насилие и мошенничество

Так, за создание преступной религиозной организации с признаками насилия над ее участниками, а также мошенничества Железнодорожный районный суд Новосибирска осудил Торопа, называвшего себя сыном божьим, на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Помимо Торопа по делу проходят еще два фигуранта — Вадим Редькин и Владимир Ведерников, получившие 11 и 12 лет заключения соответственно.

Следствие установило, что с 1991 по 2020 годы участники указанной организаций причиняли моральный вред 16 потерпевшим. Кроме того, из-за ее деятельности тяжелые ранения и травмы получили шесть человек.

Религиозное движение, организованное более 30 лет назад жителем Красноярского края Торопом, было зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ. В 1995 году он вместе с указанными лицами создал поселение «Город Солнца» на юге Красноярского края.

В настоящее время несколько тысяч последователей Торопа, в том числе из других регионов России, до сих пор проживают в поселках Курагинского и Каратузского районов края.

В сентябре 2020 года правоохранители задержали основателей общины. Их обвиняли в создании и функционировании религиозных организаций, а также в случаях насилия и психологического воздействия на участников. Действия задержанных квалифицируются по ч. 1 ст. 239 УК РФ, а также по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ и пункту «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ.

Ранее сообщалось, что осужденная на семь лет за финансовые махинации блогер Битмама обжаловала приговор.