Соседи нашли в подъезде московского дома двух человек с множественными телесными повреждениями

В Москве, на Богородском Валу, обнаружены тела двух человек с множественными ножевыми ранениями. Трагическую находку сделали соседи в подъезде жилого дома.

Как сообщили в столичной прокуратуре, погибшими оказались мужчина и женщина 1962 и 1988 года рождения. По информации Telegram-каналов, жертвами стали 63-летний Бабкен К. и 37-летняя Людмила Ч. Оба пострадавших были найдены с признаками насильственной смерти не в квартире, а в подъездном тамбуре.

По предварительным данным, потерпевшие несколько лет назад приобрели эту квартиру. В настоящее время на месте происходят следственные действия, правоохранители опрашивают соседей и собирают улики.

По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Обстоятельства преступления и личность подозреваемого устанавливаются.

Ранее сообщалось, что тюменцы под видом покупателей убили продавца автомобиля и сожгли его тело.