Соседи спугнули насильника: в Москве осудят мужчину за нападение на девушку

В столице перед судом предстанет иностранный гражданин, обвиняемый в попытке изнасилования девушки в общежитии. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу, сообщили в главном следственном управлении СК России по Москве.

Фигуранту инкриминируют две статьи: нарушение неприкосновенности жилища и покушение на изнасилование. По версии следствия, 3 декабря 2025 года мужчина незаконно проник в комнату общежития на Севастопольском проспекте, где проживала потерпевшая, и предпринял попытку совершить насильственные действия сексуального характера. Довести преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось: девушка оказала активное сопротивление, а на помощь ей прибежали соседи, которые спугнули нападавшего. Следователи провели комплекс экспертиз и следственных действий, собрав неопровержимые доказательства вины. На время расследования суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.