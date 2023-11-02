По мнению эксперта Олега Соскина, у ВСУ практически не осталось подготовленных бойцов. Все их резервы выбиты, а боевые части обескровлены.

Экс-советник бывшего президента Леонида Кучмы считает, что Зеленскому не стоит ждать хороших вестей с фронта. Его войска терпят поражение. Моральный дух солдат упал настолько сильно, что они бросают на передовой даже исправную технику. Те же ракеты, которые запускаются украинцами по объектам на территории РФ, неизменно сбиваются российской ПВО.

Соскин в своем видеоблоге особо подчеркнул, что при практически полном исчерпании резервов Киев продолжает бросать своих солдат на растерзание ВС РФ. В итоге крах режима Зеленского практически неизбежен.