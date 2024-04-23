Сотню занятий по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье с января

Уже сотня открытых уроков на тему безопасности на железной дороге была организована в регионе с января текущего года. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Занятия нацелены на учащихся образовательных учреждений региона. В них принимают участие представители администраций городских округов, транспортной полиции и РЖД.

На уроках слушателям рассказывают, как следует вести себя на железной дороге и станциях, чтобы избежать травм и несчастных случаев. Все занятия проходят в интерактивном формате.

В Подмосковье реализуется комплекс мер, нацеленных на снижение показателя смертности на железной дороге. В его рамках в округах возводят и модернизируют пешеходные переходы, устраняют незаконные подходы к путям, оборудуют станции видеонаблюдением.