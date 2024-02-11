Сотрудник Минобрнауки Калмыкии оказалась ранена при взрыве в Элисте
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Названы личности пострадавших из-за взрыва в одной из многоэтажек в Элисте. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что это главный внештатный педагог-психолог Министерства образования и науки республики Намджил Яманова и ее супруг.
Добавляется, что 35-летняя глава Центральной психолого-медико-педагогической комиссии республики на момент взрыва была на рабочем месте, а ее муж приехал для того, чтобы забрать жену домой.
Отмечается, что в настоящее время врачи ведут борьбу за их жизни.