Сотрудника крымского министерства задержали за взятку в два миллиона рублей

Госчиновник должен был за взятку в особо крупном размере помочь получить разрешительную документацию на объект недвижимости.

Правоохранители задержали в Ялте работника министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма. Он находился в автомобиле и получил от посредника большую сумму денег. За это он должен был помочь легализовать здание, которое расположено на территории Гаспры.

«При задержании оперативными сотрудниками УФСБ он попытался уничтожить незаконное вознаграждение, однако его действия были пресечены», - сообщили представители Следственного комитета.

Их слова привело ТАСС. Обвиняемому в нарушении закона избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит внушительный срок лишения свободы.