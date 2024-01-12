Сотрудникам подмосковной Росгвардии представили нового руководителя

Нового руководителя личному составу представил врио командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ, генерал-майор, Герой России Вячеслав Пытков. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии территориального органа под новым руководством.

Прежний руководитель подмосковных росгвардейцев генерал-майор полиции Василий Сонин Указом Президента РФ назначен начальником Главного управления Росгвардии по городу Москве.

Петр Зоров родился 6 сентября 1968 года в Оренбургской области. В 1997 году окончил Московский юридический институт МВД России. С 1989 года, после прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, служил в органах внутренних дел. Прошел служебный путь от сотрудника ОМОН при ГУВД города Москвы до заместителя начальника ГУ МВД России по Московской области. Награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» второй степени, «За отличие в охране общественного порядка», а также наградным оружием.