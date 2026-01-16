Сотрудники ДПС произвели 12 выстрелов по шинам автомобиля Porsche, отказавшегося остановиться

В подмосковной Балашихе произошел вооруженный конфликт между водителем элитного автомобиля и сотрудниками ДПС. Как сообщают Telegram-каналы, ситуация, попавшая на видео очевидца, началась с того, что полицейские решили остановить Porsche с залепленными грязью или снегом номерами.

Однако водитель не подчинился требованию, вместо этого попытался скрыться, а затем на большой скорости пошел на таран служебной машины ДПС. На опубликованных кадрах видно, как силовики, оказавшись под угрозой, вытаскивают табельное оружие и производят несколько выстрелов по автомобилю нарушителя. В результате Porsche застревает в сугробе. По предварительным данным, полицейские были вынуждены выпустить по шинам автомобиля 12 пуль, чтобы остановить агрессивные действия водителя. Служебный автомобиль ДПС получил серьезные повреждения. В настоящее время территория происшествия оцеплена, на месте работают следователи для выяснения всех обстоятельств инцидента.