Сотрудники ФСБ предотвратили теракт с использованием химического оружия в Запорожской области

Украинские спецслужбы готовили террористический акт, во время которого должны были применить боевое отравляющее вещество. Подготовку к этому вскрыли работники Федеральной службы безопасности, об этом сообщил ТАСС .

Для террористического акта, который готовили спецслужбы Украины, должны были быть использованы химические вещества, разработанные в Соединенных Штатах. Они применяются в химическом оружии в качестве массовых средств поражения.

«Пресечена попытка совершения террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ», - указали в ФСБ.

По этому делу уже задержаны трое граждан Украины. Возбуждены уголовные дела по двум статьям, контрразведчики выясняют все обстоятельства этого дела.

Ранее в этом же регионе был нейтрализован украинский агент, который под видом инвалида пытался заминировать автомобиль. Он оказал вооруженное сопротивление и был застрелен.