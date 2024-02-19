В Запорожской области задержали террориста, действовавшего под видом инвалида

В Запорожской области силовики задержали украинского агента, который намеревался взорвать машину одного из политиков, сообщили в ЦОС ФСБ.

В службе опубликовали видео наблюдения за террористом. Мужчина действовал под видом инвалида. Он шел по улице с палочкой, отчаянно хромая. Поравнявшись с машиной, агент изобразил падение, во время которого прикрепил взрывчатку к днищу автомобиля.

При задержании агент СБУ оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силовиками. Никто из сотрудников спецслужб и местных жителей не пострадал. В доме у террориста найдены оружие и взрывчатка.

В начале февраля сотрудники ФСБ задержали группу мужчин, готовивших теракт против одного из руководителей Крыма.