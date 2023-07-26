Сотрудники ФСБ пресекли деятельность пропагандиста украинского националистического подразделения

Семнадцатилетний житель города Абакан вел рассылку через мессенджеры различных материалов, которые рекламировали данное националистическое формирование, а также оправдывали его действия. Таким образом, он пытался вербовать новых сторонников. Вдобавок ко всему, подросток входил в состав «Этнического национального объединения», еще одной националистической структуры, штаб которой расположен в Киеве.

За расследование этого дела взялся Следственный комитет, об этом сообщило ТАСС. Злоумышленнику вменяют публичные призывы к террористической деятельности. За это ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет, либо штраф на сумму до миллиона рублей.

* признан террористическим, запрещен в РФ