Сотрудники ФСБ задержали девять россиян, призывавших к убийствам военных

Девять граждан РФ были задержаны за то, что призывали к убийству военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, об этом рассказало РИА Новости.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность тех, кто призывал убивать российских военнослужащих, сразу в восьми регионах: Краснодарском крае, Еврейской автономной области, Мурманской, Владимирской, Астраханской, Херсонской, Ярославской и Омской областях.

«Задержаны девять граждан Российской Федерации, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей», — указали журналистам.

У всех задержанных изъяли средства связи, которые были использованы для преступной деятельности. Расследуются уголовные дела по статьям о призыве к терроризму и публичным призывам к экстремистской деятельности. Все задержанные были отправлены в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержан агент СБУ с частями БПЛА и взрывчаткой. Он пытался оборудовать тайник, но был взят с поличным. При нем найдены средства связи, составные части беспилотников, взрывчатка и документы, которые полностью изобличают его вину.