В Нижегородской области задержали оборудовавшего тайник с частями беспилотника агента СБУ

В Нижегородской области силовиками был задержан агент Службы безопасности Украины. Он пытался оборудовать тайник, в котором бы хранились запчасти для беспилотников и взрывчатые вещества. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Центром общественных связей Федеральной службы безопасности.

«В ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки на территории Нижегородской области злоумышленник был задержан с поличным», — указали журналистам.

При нем найдены средства связи, составные части беспилотников, взрывчатка и документы, которые полностью изобличают его вину. Выяснилось, что задержанный проживал ранее на Украине, но в 2024 году был завербован СБУ. Он уже полностью признал свою вину и стал сотрудничать со следствием.

Ранее с ообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в шпионаже в интересах украинских спецслужб. Он собирал информацию о предприятиях оборонной промышленности и объектах Министерства обороны РФ. Все данные должны были использоваться для удара по объектам украинских беспилотников.