Сотрудники ФСБ задержали трех мигрантов, планировавших теракт в Ставрополье

Бойцами Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявлена и накрыта ячейка трех граждан Средней Азии, которые намеревались совершить террористический акт на территории Ставропольского края, проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) силового ведомства.

Согласно представленной ФСБ информации, в ходе проведенных обысков в жилище задержанных были обнаружены и изъяты химические вещества, а также составные части самодельного взрывного устройства и поражающие элементы к нему.

«Следственный отдел УФСБ России по региону возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — приводится в публикации ЦОС.

В настоящее время ведется допрос задержанных. Силовики выясняют всею цепочку готовящегося теракта от заказчиков к исполнителям.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно последним данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 142 человек.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.