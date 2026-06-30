Подмосковье вошло в число лидеров по числу соискателей премии общества «Знание»

Общество «Знание» подвело итоги 5 лет проекта «Знание.Премия». В число лидеров по числу соискателей и номинантов вошло Подмосковье. Регион занял второе и четвертое место соответственно. Всего от жителей Подмосковья поступило более 3 тыс. заявок.

Первыми номинантами премии из Подмосковья стали в 2023 году начальник лаборатории Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Олег Блинов и директор Областной гимназии им. Е. М. Примакова и образовательного центра «Взлет» Майя Майсурадзе.

В 2024 году в шорт-лист вошли настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Павел Островский, ректор Российского государственного университета народного хозяйства имени В.И. Вернадского Елена Певцова, учащаяся Центра непрерывного образования Серпухова Софья Ковалева.

В 2025 году поэт Сергей Лобанов одержал победу со сборником стихотворений «Голос фронта». В шорт-лист тогда вошел олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

За пять сезонов на проект было подано более 65,9 тыс. заявок со всей России, а также из 79 зарубежных стран.