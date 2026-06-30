В Котельниках наполовину завершили строительство спорткомплекса с теннисными кортами

В микрорайоне Силикат в Котельниках на 51% завершили строительство спорткомплекса с теннисными кортами, работы планируют завершить летом 2027 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь корпуса составит более 2 тыс. кв. м, в нем разместят спортивный зал и шесть кортов для игры в падел-теннис. Одновременно на одном корте смогут заниматься не более четырех спортсменов, пропускная способность спорткомплекса составит 384 человека в день.

Посетителям будут также доступны вестибюль с зоной ресепшн, гардероб для верхней одежды, зона буфета и магазин, раздевалки с душевыми. Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Специалисты ведут устройство фасадов и внутренних инженерных систем.

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