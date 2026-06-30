Опасные игры школьников с наручниками и канатом у пруда испугали жителей Лобни

Жители Лобни заметили на детской площадке у пруда на улице 40 лет Октября школьников с наручниками и канатом на шее. Очевидцы забили тревогу в соцсетях, а педагоги подтвердили: такие игры — прямое следствие опасных интернет-трендов, которые родителям важно вовремя заметить и пресечь. REGIONS узнал у эксперта, насколько опасны такие эксперименты.

В одном из городских пабликов Лобни разгорелось бурное обсуждение после того, как прохожие поделились фотографией необычной детской игры у пруда возле железнодорожной станции. Девочка щеголяла в наручниках, а у ее юного спутника через шею был перекинут канат. Горожане забеспокоились не на шутку: такое развлечение выглядит как минимум рискованно.

Особенно остро высказалась мама дошкольника Юлия Махоркина. Ее позиция категорична: дети должны четко усвоить базовые правила безопасности. На шее нельзя завязывать ничего никогда. Какими бы безобидными ни казались игры, грань между шуткой и реальной угрозой здоровью слишком тонка.

Педагог дошкольного образования Елизавета Мелентьева подтвердила: подобные сценарии — результат подражания тому, что дети видят в интернете, коротких роликах или у сверстников. Наручники, веревки и другие недетские атрибуты в руках школьников — тревожный звоночек. Даже если ребенок уверен, что это просто розыгрыш, последствия могут быть самыми серьезными.

Специалист советует родителям интересоваться контентом, который потребляет ребенок, трендами в его окружении и сюжетами игр. При этом разговоры о безопасности должны проходить спокойно, без запугивания, но с четким объяснением возможных последствий. Доверие и открытый диалог остаются главными инструментами профилактики подобных ситуаций.