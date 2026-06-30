Арифметика на воде: как сэкономить ₽150 тысяч за лето на подмосковных пляжах

Как только столбики термометров уверенно перешагнули отметку комфортного тепла, водные развлечения мгновенно возглавили рейтинг летнего досуга в Московской области. Эксперты платформ «Авито» подвели итоги сезонных предпочтений и зафиксировали любопытный сдвиг в поведении потребителей, передает REGIONS . Опытные судовладельцы все реже берутся за гаечный ключ, предпочитая доверять технику профильным сервисам. Те же, кто только присматривается к водной стихии, делают выбор в пользу проката вместо покупки — и такая стратегия позволяет сберечь внушительную часть бюджета.

Весенний анализ «Авито Услуги», «Авито Авто» и «Авито Товары» зафиксировал рост вторичного рынка водной техники в Подмосковье примерно на 3%. Судовладельцы все чаще отказываются от гаражного ремонта в пользу профессиональной диагностики корпусов и моторов — спрос на эти услуги вырос на 34% и 71% соответственно. Параллельно набирает обороты аренда легкого снаряжения: в мае спрос на сапборды, байдарки и каяки подскочил на 70%.

Ключевые тренды сезона-2026 по данным аналитиков:

Моторные лодки остаются лидерами — 73% запросов и 80% объявлений, интерес вырос на 5%.

Гидроциклы совершили прорыв: спрос +16%, доля на рынке — с 8,4% до 10,8%.

Запчасти для гидроциклов — +36%, гребные винты — +20%, посадочные трапы — +13%.

Аренда на уикенд: 1500₽ — 3000₽ против покупки лодки за 150 000₽ — 250 000₽ + ежегодные 30 000₽ на ТО и хранение.

Итоговая экономия при прокате на сезон (10–12 выходных) — свыше 150 000₽ без учета времени и нервов на ремонт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье взлетели зарплаты раскройщиков.