Сегодня вечером RT представляет первую серию документальных дневников военного корреспондента Клима Поплавского, снятых в освобожденном Северске Донецкой Народной Республики. Съемочная группа провела в городе два месяца вместе с эвакуационной группой, запечатлев воздушные бои, работу российских военных и судьбы оставшихся мирных жителей.

Корреспондент Клим Поплавский и оператор Виктор Кирчев провели два месяца в Северске, который российские войска отбили у ВСУ в конце 2025 года. Этот город имеет стратегическое значение — его называют воротами к Славянску и Краматорску, а также к полному освобождению ДНР.

Съемочная группа RT работала вместе с эвакуационной командой, которая разыскивала мирных жителей, оставшихся в городе после боев, и помогала им выехать в безопасные районы. В объективы камер попали не только человеческие истории, но и боевая работа: в Северске в тот момент российские расчеты ПВО начинали осваивать город и вели активные воздушные бои с беспилотниками противника.

Первая серия документальных дневников выйдет сегодня, 30 июня, на всех площадках телеканала. Зрителям обещают уникальные кадры работы эвакуационных групп, быта военных и атмосферы города, который только начинает возвращаться к мирной жизни.