Производство железобетонных изделий и архитектурного бетона появится в Химках. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует компании АО «Технопарк» за ₽520 млн. Она получила земельный участок площадью 3 га без проведения торгов. Работы проведут с третьего квартала 2026 года по 2035 год.

На участке построят производственно-испытательный корпус общей площадью 3,1 тыс. кв. м. Здесь разместят специализированное оборудование для производства, испытательно-лабораторный комплекс, грузоподъемные механизмы, складские зоны.

Мощность предприятие составит 15,5 тыс. кв. м железобетонных изделий и архитектурного бетона в год. С вводом завода в округе будет создано 100 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион и ВТБ будут сотрудничать в сфере развития промышленной инфраструктуры.