Производство железобетонных изделий и архитектурного бетона появится в Химках
В Химках будут производить железобетонные изделия
Фото: [Медиасток.рф]
Производство железобетонных изделий и архитектурного бетона появится в Химках. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Проект реализует компании АО «Технопарк» за ₽520 млн. Она получила земельный участок площадью 3 га без проведения торгов. Работы проведут с третьего квартала 2026 года по 2035 год.
На участке построят производственно-испытательный корпус общей площадью 3,1 тыс. кв. м. Здесь разместят специализированное оборудование для производства, испытательно-лабораторный комплекс, грузоподъемные механизмы, складские зоны.
Мощность предприятие составит 15,5 тыс. кв. м железобетонных изделий и архитектурного бетона в год. С вводом завода в округе будет создано 100 рабочих мест.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион и ВТБ будут сотрудничать в сфере развития промышленной инфраструктуры.