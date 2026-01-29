Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге начальника военного представительства по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге силовики провели масштабную операцию: задержан начальник 178 Военного представительства Минобороны РФ капитан 2 ранга Владимир Никитин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере в рамках государственного оборонного заказа.

Как стало известно «Фонтанке», задержание было проведено 29 января совместно Управлением ФСБ по Петербургу и Ленобласти и военными следователями. По версии следствия, высокопоставленный офицер получил денежные средства от представителя коммерческой компании. Взамен он обеспечил беспрепятственную приемку электронной компонентной базы, которая используется в оборонной промышленности.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.