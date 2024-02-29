Сотрудники Госавтоинспекции экстренно доставили ребенка в детскую больницу Ногинска

Инспекторы ДПС области капитан полиции Олег Киселев и старший лейтенант полиции Игорь Нипомнищев оперативно доставили в больницу ребенка, нуждающегося в срочной медицинской помощи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в вечернее время к экипажу ДПС на автодороге А-107 обратилась взволнованная женщина, которая рассказала, что в салоне автомобиля находится ее двухлетний внук. Ребенку стало плохо и ему нужна была срочная медицинская помощь.

Полицейские приняли во внимание время суток, а также плотный транспортный поток, незамедлительно посадили бабушку с малышом в патрульный автомобиль с включенными спецсигналами и доставили их в ближайшее медучреждение.

К счастью, благодаря оперативным действиям врачи оказали мальчику своевременную помощь. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо, и его здоровью ничего не угрожает.