Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в Подмосковье в усиленном режиме

В связи со сложнейшими погодными условиями в подмосковном регионе сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме и проводят работу по организации дорожного движения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в настоящее время автоинспекторами ведется постоянный̆ мониторинг дорожной̆ обстановки. Личный̆ состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Автолюбителей призывают учитывать сложные погодные условия, и по возможности отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния.

Напоминаем, что в случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, следует обращаться за помощью в Центр Управления Госавтоинспекции Московской̆ области по телефону 8-495-688-81-71.