Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения у храмов Подмосковья
Фото: [Госавтоинспекция МО]
Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья обеспечивают безопасность дорожного движения на участках возле храмов региона. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.
К примеру, сотрудники ведомства обеспечивали соблюдение правил парковки автомобилей возле церкви Архангела Михаила в Краснознаменске.
Также правоохранители помогали пешеходам переходить дорогу и раздавали детям памятки на тему соблюдения ПДД и световозвращатели.