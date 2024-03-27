Сотрудники лесной охраны из Подмосковья сделали блиндажные свечи для бойцов СВО
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Сотрудники лесной охраны Звенигородского лесничества и волонтеры из Одинцово сделали блиндажные свечи для бойцов спецоперации, которые находятся на передовой. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Согласно предварительным подсчетам, в состав первой партии вошло свыше тысячи свечей.
Лесничие отметили, что просто выполняют свой гражданский долг.
Такие свечи — очень полезная вещь. Они быстро разгораются и горят дольше трех часов. С их помощью можно также вскипятить воду и разогреть еду.