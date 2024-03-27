Сотрудники лесной охраны из Подмосковья сделали блиндажные свечи для бойцов СВО

Сотрудники лесной охраны Звенигородского лесничества и волонтеры из Одинцово сделали блиндажные свечи для бойцов спецоперации, которые находятся на передовой. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Согласно предварительным подсчетам, в состав первой партии вошло свыше тысячи свечей.

Лесничие отметили, что просто выполняют свой гражданский долг.

Такие свечи — очень полезная вещь. Они быстро разгораются и горят дольше трех часов. С их помощью можно также вскипятить воду и разогреть еду.