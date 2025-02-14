Сотрудники МЧС локализовали пожар на рынке в Симферополе

Пожар на центральном рынке в Симферополе локализовали на 1000 кв. м. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Борьбу с огнем ведут 63 специалисты и 22 единицы техники.

Ранее в ведомстве сообщали, что двухэтажное здание центрального рынка загорелось в Симферополе на площади 1000 кв. м.

Из-за пожар перекинулся на соседнее здание. На месте создали штаб пожаротушения.

Ранее сообщалось о том, что в Анапе загорелся волонтерский штаб на территории одного из пансионатов. Сначала его площадь составляла 1 тыс. кв. м, позже она выросла почти в полтора раза. Очаг возгорания находится на территории одного из пансионатов.