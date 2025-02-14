В Анапе загорелся волонтерский штаб на территории одного из пансионатов

В Анапе загорелся пансионат, в котором располагается штаб волонтерского движения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление от правоохранителей.

По данным МЧС, пожар в станице Благовещенской, которая находится на территории Анапы, вспыхнул в пятницу, 14 февраля. Сначала его площадь составляла 1 тыс. кв. м, позже она выросла почти в полтора раза. Очаг возгорания находится на территории одного из пансионатов. Там же находится волонтерский штаб «Шлагбаум».

Чуть позже стало известно, что пламя перекинулось на штаб с находящихся поблизости зданий.

«Огонь распространился в помещениях находящегося рядом ресторана «Соль» и здания пансионата «Зенит». Однако в дальнейшем пламя перекинулось и на волонтерский штаб, который находился на прилегающей территории, это угловое строение», — указали журналистам в оперативном штабе по ликвидации пожара.

По имеющимся сведениям, с территории пансионата было эвакуировано 26 человек. Никто из людей не пострадал. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось о пожаре в Подмосковье. В дачном кооперативе в городе Яхрома загорелся дом, по итогам тушения огня были обнаружены трое погибших. Жертвами огненной стихии стали двое мужчин и женщина.