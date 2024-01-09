Сотрудники МЧС обеспечили безопасность на праздничных мероприятиях в Подмосковье

Сотрудники регионального управления МЧС обеспечили безопасность на праздничных мероприятиях в Подмосковье. К работе были привлечены более двух тысяч специалистов и более 870 единиц спецтехники.

Праздничные мероприятия, связанные с наступлением Нового года, в Подмосковье проводились на 1,3 тысячи объектов — в домах культуры, концертных залах, учреждениях образования. Рождество отмечали в восьми сотнях храмов и церквей.

При этом около половины личного состава территориальных отделов принимали участие в профилактической работе с жителями. В этом спасателям помогали волонтеры, сотрудники администраций и ведомств.