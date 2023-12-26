Сотрудники МЧС в подмосковном Домодедове рассказали, как безопасно пользоваться пиротехникой

Как отметила государственный инспектор по пожарному надзору городского округа Домодедово Татьяна Зыкова, первое правило — пользоваться пиротехникой нужно только в трезвом состоянии. Приобретать пиротехнику необходимо в специализированных торговых точках. Коробка с товаром должна быть в хорошем состоянии, без влажности. На ней обязательно должна быть инструкция на русском языке.

Напомним, продажа пиротехники детям до 16 лет запрещена. Ребенок от десяти лет может купить только хлопушки, бенгальские огни.