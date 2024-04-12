Сотрудники Минсельхоза Подмосковья проводят мероприятия по пресечению розничной продажи алкоголя

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на территории городского округа Красногорск провело мероприятия по пресечению розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Удалось, выяснить, что в магазине не пробиваются чеки, отсутствует лицензия на торговлю алкогольной продукцией, а также он располагается вблизи образовательного учреждения.

«Сейчас наша задача совместно с правоохранительным блоком на территории всей области продолжить работу по выявлению и пресечению нарушений правил розничной продажи алкогольной продукции», - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Примечательно, что ранее на этой неделе в городском округе Люберцы была пресечена незаконная торговля алкогольной продукции, в рамках данного мероприятия было изъято более двухсот шестидесяти бутылок алкоголя. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ.

Напоминаем, что на территории региона лицензию на розничную продажу алкогольной продукции можно получить через личный кабинет юридического лица на региональном портале госуслуг.