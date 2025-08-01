Сотрудники рязанского ГИБДД нашли у мигранта поддельное удостоверение

На рязанской трассе у поста ДПС «Дягилевский» инспекторы остановили автомобиль 31-летнего жителя Рязани, гражданина среднеазиатской республики, законно проживающего в России. Поводом для проверки стал стандартный контроль документов. ГИБДД насторожило водительское удостоверение, предъявленное мужчиной. Об этом сообщает издание 7info.

Подозрения в подделке подтвердила экспертиза — документ не соответствовал государственным образцам. Как пояснили в полиции, подделка была изготовлена кустарно и не имела легальных признаков.

На основании экспертного заключения дознаватель ОМВД по Московскому району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Санкция этой статьи предусматривает серьезные меры — вплоть до года лишения свободы.

Подчеркивается, что попытка использовать фальшивые права привела водителя не к административному штрафу, а к уголовному преследованию, где минимальным последствием станет ограничение свободы, а максимальным — тюремный срок. Инцидент подчеркивает риски незаконных схем получения документов.

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